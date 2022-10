Matéo Vancoppenolle, l’infatigable solièrois, rare satisfaction

Une performance impressionnante pour celui qui avait dû être évacué en ambulance lors du choc face à Hamoir il y a deux semaines. Une frayeur qui n’a pas changé sa façon d’aborder un match. "Ma commotion est derrière moi. J’ai débuté la rencontre comme si rien ne s’était passé. J’ai été dans les duels aériens dès l’entame. C’est mieux d’appréhender un match de cette manière. Si on a peur d’aller au contact, on risque de moins bien performer. J’essaye toujours de donner le meilleur de moi afin d’aider l’équipe."

S’il a livré une prestation aboutie, pas question pour Matéo de tirer la couverture à lui. Surtout que la position de Solières est préoccupante. Le club, avant-dernier au classement, continue de s’enfoncer après sa défaite chez un concurrent direct. Mais le défenseur ne cherche pas d’excuse. "Contre Seraing, on devait faire mieux, explique Matéo Vancoppenolle. La première mi-temps était catastrophique. On a réagi en seconde période mais c’était trop tard. Ce match résume bien notre début de saison. On n’arrive pas à être constant. Il y a toujours une blessure ou un joueur en méforme qui nous empêche de donner la meilleure version de Solières. Si on arrive à se montrer plus régulier et à élever notre niveau de jeu comme ce fut le cas en seconde mi-temps à Seraing, je suis sûr qu’on prendra des points." Suffisant pour éviter la relégation ? À voir.