Lucas Maglio: « Je savais que ce serait compliqué »

Dimanche, Lucas Maglio a regardé la défaite de ses couleurs sur le banc, même s’il est monté à la 88e minute. "On peut vraiment nourrir des regrets, peste l’intéressé. On mérite de gagner mais, une fois de plus, on manque de régularité. Je suis pourtant certain qu’on a les armes pour s’installer dans le Top 3."