La résurrection d’Islam Jashanica, passé à deux doigts de la mort et qui offre la tranche à Strée

Mais un an plus tard pratiquement, cette spirale infernale est dépassée pour Islam. Le footballeur de 27 ans porte désormais les couleurs de Strée, dans un collectif tout simplement incroyable. Monté au jeu à vingt minutes du terme, le milieu de terrain s’est mis en évidence en inscrivant le penalty décisif à quelques minutes de la fin du match et a ainsi offert à tout un club la joie de fêter une qualification pour le tour final. Une histoire incroyable, qui prouve que le Stratois n’a jamais baissé les bras. "Je n’étais pas le tireur désigné, mais j’ai pris mes responsabilités et ça a fonctionné (sourire). Robin Carlozzi m’avait prévenu que si je l’inscrivais, nous avions nos chances de remporter cette tranche, mais j’adore ce genre de pression. "

Ému comme la plupart de ses équipiers, Islam Jashanica sait qu’il revient de loin, de très loin. Sa cicatrice est présente, mais l’ancien villersois est reconnaissant et veut désormais faire passer un message positif. " J’ai vécu ce drame comme une deuxième chance, une renaissance. Je veux souhaiter aux gens qui ont vécu un malheur d’avoir un entourage comme le mien. Ma famille, mes amis, mes équipiers, ma copine de l’époque: sans eux, je ne sais pas comment je m’en serai sorti. On ne m’a jamais donné cette impression de pitié. On m’a soutenu et grâce à eux, je n’ai pas flanché."

Désormais, le héros de Strée profite des petits moments de la vie et ne veut pas se projeter trop loin. "Je veux terminer cette saison en beauté avec ce magnifique groupe. Par la suite, tout dépendra de ma santé. J’ai 27 ans mais je sais que plus tard, j’ai envie de devenir entraîneur."

La force de caractère d’Islam Jashanica est à respecter. Son abnégation et son courage, possibles grâce à ses proches, ont fait de lui un homme capable d’endosser une énorme responsabilité et l’a placé sur le devant de la scène pour le bonheur de tout un club.