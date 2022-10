Gauthier Pasteels prend son pied à Hannut: « Top de jouer avec ce groupe »

Présent chez les Verts depuis quatre ans, Gauthier Pasteels aspire toujours à évoluer un cran plus haut que l’élite provinciale. "Je n’ai pas fait une croix sur la nationale. Attention, je suis très bien à Hannut, où l’objectif reste toujours d’accrocher une place dans le tour final, mais à l’avenir j’aimerais essayer de jouer au moins une saison en D3, explique l’intéressé, qui reste sur dix titularisations en autant de rencontres. Je me sens vraiment très bien et le coach me fait confiance." Que demander de plus pour un jeune joueur ?