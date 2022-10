Bien difficile de sortir un joueur du lot donc parole au capitaine à sa sortie d’un vestiaire en ébullition dans un brouhaha tonitruant. "C’est une belle victoire. Celle de l’intelligence et de l’expérience face à une équipe jeune et talentueuse, insistait Benoît Masset. Il a fallu beaucoup de métier et une parfaite organisation pour y parvenir. Nous avons été bons dans tous les secteurs du jeu. Un seul petit bémol, on aurait pu ou dû se mettre plus tôt à l’abri en inscrivant un deuxième but bien avant la fin de la rencontre. C’était un match abouti de l’arrière à l’avant. Nous avons été particulièrement solides derrière car nos adversaires n’ont pas eu la moindre occasion digne de ce nom. "

Dressant un bilan provisoire, notre interlocuteur constatait. "On est sur un douze sur douze avec seulement un but encaissé en quatre rencontres alors qu’on avait très mal démarré le championnat en prenant d’emblée cinq buts à Warnant et en ne remportant notre première victoire que lors de la cinquième journée. C’est un peu une mauvaise habitude à Hamoir. J’en suis à ma quatrième saison au club, je sais donc de quoi je parle, insiste Benoît Masset. Nous formons un groupe très homogène où personne ne sort du lot ni en positif ni en négatif et quand quelqu’un monte au jeu en venant du banc, on ne voit pas de différence. Vous l’avez encore constaté ce dimanche après la blessure de Ceylan et la montée au jeu du jeune Dianda. On possède cette saison un noyau un peu plus grand et ça, ce n’est pas habituel à Hamoir. Il faut se bagarrer pour avoir sa place et il y a des noms sur le banc ou même en tribune comme ce dimanche… Mais chacun connaît parfaitement son rôle et la gestion du groupe est bonne. Notre ambition est identique à celle des années précédentes, être au tour final et je pense qu’on s’en rapproche."