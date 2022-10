Difficile de ne pas parler de l’arbitrage pour Ferrières

D’emblée, reconnaissons-le, si la prestation de Mamadi Kourouma est à entacher de quelques zones d’ombre, l’arbitre de cette rencontre entre Verlaine B et Ferrières n’a pas réalisé un mauvais match. Le souci ? C’est que toutes les phases un peu litigieuses l’ont été à l’encontre des Ferrusiens. « Alors, oui, si on oublie l’arbitre on peut se dire que le match nul est logique mais ça reste compliqué de ne pas parler de certaines choses » souriait Philippe Caserini.