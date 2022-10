Crispaldinho Chubaka a changé de statut à Verlaine

Titulaire indiscutable la saison dernière, Crispaldinho Chubaka doit désormais regarder les débuts de rencontre des Taureaux sur le banc. L’attaquant des Verts comptabilise un temps de jeu famélique… avec 93 minutes depuis l’entame de championnat. Samedi soir sur la pelouse de Meux, le Burundais, monté au jeu à la 75e a offert les trois points aux Verlainois. « Le travail commence à payer, dit-il. Le coach sait qu’il peut compter sur moi n’importe quand et ce premier but de la saison me fait un bien fou. »