Alexandre Henrard (RBC Haneffe) s’impose tel un leader

Dès janvier, Alexandre Henrard décidait de se lier, pour cette saison, au RBC Haneffe. Un choix qui a beaucoup fait parler car il a été officialisé très tôt par le joueur de 22 ans ayant fait toutes ses classes adultes au RB Tilff où il était le joker de luxe de l’équipe de Régionale 1. Un statut que l’homme a clairement voulu changer en optant pour le projet des Templiers. "Je voulais effectivement changer de rôle pour tenter de devenir un leader, un pion majeur dans une équipe. Le club de Haneffe et tout le staff m’ont fait cette proposition, démontrant qu’ils croyaient tous en moi et j’ai saisi cette opportunité. Et je ne regrette pas ! Évidemment, c’est difficile d’assumer ce rôle quand on ne l’a jamais vraiment été. Encore plus au sein d’une équipe d’adultes et encore plus quand on arrive dans une toute nouvelle équipe. Cela demande un peu de temps et d’adaptation. Il faut que je sorte de ma zone de confort mais le groupe est vraiment bien, le coach a confiance en moi et les joueurs aussi. Donc tout est là pour me permettre de réussir cet objectif et de grandir ", nous confiait un jeune homme parfois introverti, ne faisant jamais de vague mais au talent plein les mains.