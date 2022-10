À 17 ans, Bastien Giot a défendu les cages de Wasseiges avec brio

Biatour et Lambié blessés, Cédric Gratia n’avait plus de gardien à sa disposition dans son noyau. Pas de souci, le vivier wasseigeois est riche et Bastien Giot, portier de la deuxième équipe, est venu donner un coup de main, avec une certaine réussite. À seulement 17 ans, le jeune homme qui mesure 1m80 a en effet été nommé meilleur joueur de l’équipe par Pierre Genard, entraîneur de Vyle-Tharoul.