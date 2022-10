Waremme B se relance enfin

Les jeunes Wawas semblent avoir fini de manger leur pain noir. Leur beau jeu a enfin été récompensé. "C’est bien pour mes gars que leur travail soit récompensé. Ils ont eu une vraie réaction de maturité et de gestion dans ce match" lâchait, non sans fierté, Romain Paquet. Et pendant que Waremme B fait la fête, Huy B tire la tête. "C’est mérité, ils avaient plus envie que nous. Puis, certains sont passés à côté de leur sujet dans mon équipe " constatait Manu Gorissen.