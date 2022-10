Vyle-Tharoul renverse une situation compliquée

Mal embarquées, les troupes de Pierre Genard ont su faire preuve de caractère pour arracher dans les dernières minutes trois précieux points en vue du classement. Pierre Genard a eu la réponse à une de ses questions. "J e suis surpris et très content de l’équipe. C’est la première fois qu’on arrache des points en fin de rencontre. Je m’étais d’ailleurs interrogé sur les capacités mentales et physiques de mon groupe à retourner ce genre de situation et finalement, je me rends compte que je me suis inquiété pour rien (sourire). "