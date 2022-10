Un Strée royal remporte la tranche

Et dès le départ, la donne était claire. Pour espérer la tranche, les Condrusiens devaient inscrire trois buts de plus que Thisnes. Dès lors, la mission était claire: attaquer le plus possible et étouffer les troupes de Patrick Bonomi… et cela marche d’entrée. Sur un centre anodin, Andy Boxus se troue et contrôle la balle de la main. Philippe Godin, l’arbitre de la rencontre, n’hésite pas et désigne le point de penalty. Palluotto ne se loupe pas et permet aux siens de prendre l’avantage.

Il n’y a qu’une équipe sur le terrain et tout semble tourner en faveur des locaux tant la domination se fait ressentir. Évidemment, peu avant la pause, le buteur maison Palluotto, idéalement servi par la surprise concoctée en dernière minute Mertens, fait à nouveau parler son sang-froid et double la mise. Et à la reprise, rien ne semble changer. La magie stratoise continue via Fabrice Niedt. À l’entrée du rectangle, l’un des hommes en forme du moment enroule parfaitement et inscrit sans aucun doute l’un des buts du week-end.

Au courant de l’évolution du score du côté de Thisnes-Hognoul, Franck Walo joue la carte de l’offensive, et ça paye ! Jusufi sur coup franc, puis Jashanica sur penalty, concluent le score final.

Et au moment de l’annonce du gain de la tranche, les effusions de joie sont légion et un club entier explose. L’osmose est vraie du côté de Strée et la seule question que l’on peut se poser est de savoir jusqu’où peut aller le club ? Et ça, personne ne peut y répondre.

Arbitre : Philippe Godin.

Cartes jaunes: Mertens, Canzian, R.Carlozzi. Feyenklahsen, Grandgagnage, Hougardy, Jashanica.

Buts : Palluotto sur pen (1-0, 13e), Palluotto (2-0, 42e), F.Niedt (3-0, 54e), Jusufi (4-0, 82e), Jashanica sur pen (5-0, 85e).

STRÉE : Dock, A.Carlozzi, Feyenklahsen, Grégoire (70e Brnardic), R.Carlozzi, Hotton, Jusufi, Guilmet, F.Niedt (81e S.Niedt), Palluotto (70e Pasquiers), Mertens (73e Jashanica).

LENSOIS : Verlaine, De Benedictis, Godfroid (46e Bonomi), Ghzyel (68e Landrin), Boxus, Staelens, Canzian (46e Gombert), Denayer, Grandgagnage, Hougardy, Mazuy (46e Lourenço De Almeida).