Stockay oublie de marquer, et, du coup, est battu…

En s’imposant sur un score "Arsenal", les Merles ont réussi à éteindre le feu qui couvait au stade communal avec les départs des deux coachs, Olivier Defresne et Jérôme Patris. "J’ai tenu un discours fort avant le match qui, je l’espère, aura servi de boost pour l’équipe" relatait ce dernier. La partie avait pourtant failli très mal débuter avec un essai de Diallo qui percutait la latte après 15 secondes. Où lorsque la sortie de Prévot n’était sanctionnée que d’un carton jaune à la 20e. Les Liégeois maniaient mieux la reconversion offensive sans vraiment mettre en danger des Namurois un peu crispés au premier acte et peu précis dans la dernière passe. La volée de peu à côté de Rosmolen à la 31e marquait le début d’un mieux pour les visités. "Nous avons procédé à quelques ajustements à la pause" expliquait Jérôme Patris. Avec effet quasi immédiat. Les Merles prenaient d’assaut la cage d’Alfieri dès la reprise et inscrivaient le seul but du match par Ghaddari. Namur insistait encore par Rosmolen mais était freiné, un court moment, par l’exclusion directe du buteur Ghaddari. Une infériorité numérique assez brève, Bouhlal prenant aussi le chemin des vestiaires quatre minutes plus tard. Les Mosans s’octroyaient encore quelques possibilités sans faire le break. Les trois points tombaient dans son escarcelle au final.