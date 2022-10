Football - P1 : Sébastien Denorme joue avec un énorme cœur

Et pour cause car l’ancien Couthinois a bien cru devoir mettre un terme provisoire à sa carrière. "En fait, mi-août, j’ai eu mal au cœur. J’ai ressenti une pointe et des picotements. Je suis allé voir mon médecin traitant, qui m’a dit qu’il n’y avait rien de grave tout en m’envoyant tout de même chez un cardiologue, détaille Sébastien Denorme. Vu que ça n’allait pas, je suis allé aux urgences. J’ai alors enchaîné les tests et j’ai reçu un premier verdict il y a deux semaines me disant que je devais arrêter le football pendant trois mois. Le médecin du club, qui travaille avec des confrères français, a, au contraire, dit que je pouvais continuer. En fait, mon cœur est très irrégulier, surtout au repos. Il n’y a pas de risque de mourir sur le terrain, mais je pourrais avoir des problèmes à plus long terme. Après, les médecins m’ont donné leur accord, donc je leur fais confiance."

Et quand on voit à quel point il s’épanouit sur un terrain, on ne peut qu’être heureux pour lui.