Qui va enfin réussir à grandir ?

Par contre, à Haneffe, on a vu du mieux pendant 25 minutes. Un basket léché avec des joueurs bien dans leur rôle à l’image de la paire Collombon-Swolfs dictant le tempo. Sur son aile, on a aussi vu un grand Henrard. Un dimanche de feu pour la famille car, juste avant, sa sœur Amandine avait enchaîné les paniers dans le match de R1 Dames… mais ne décrochant, elle, pas la victoire. Dans la raquette, on a clairement vu que les choses avançaient avec Ewbank et Kerkhofs se complétant parfaitement.

Maintenant, pour les quinze dernières minutes, on a aussi vu que les Templiers devaient, eux aussi, clairement encore grandir…