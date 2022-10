Oreye réussi sa première sous l’ère Lapierre

Pour sa première officielle comme entraîneur principal, Sébastien Lapierre a remporté son premier match assez facilement. Vainqueurs 0-3 d’une équipe de Fraiture Sports en difficulté, les Orétois ont fait parler leur métier via l’inévitable Rossion, auteur d’une prestation cinq étoiles. Le nouvel entraîneur se félicitait de cette première victoire. "La victoire est logique et indiscutable. J’ai modifié la tactique et les joueurs ont l’air d’y adhérer. J’ai retrouvé de la hargne et une envie qui, personnellement, me donne entière satisfaction. Je suis un entraîneur heureux même s’il faudra confirmer la semaine prochaine."