Mercenier: «Se satisfaire d’être d’ores et déjà au tour final»

Après une petite mise au point avec joueurs dans le vestiaire, c’est un Jean-Yves Mercenier mitigé qui s’est présenté à l’interview. « C’est un match où on s’est peut-être mis de la pression inutilement. Le gain de cette tranche était présent, mais on n’a pas combiné comme on sait le faire. On a forcé, en abusant de longs ballons, regrette le coach des Mosans. C’est un petit coup d’arrêt sans l’être, il faut rester positif. On espérait jouer le tour final et, après dix matchs, on y est déjà. Il faut savoir se satisfaire de certaines choses et, notamment, celle d’être d’ores et déjà au tour final. »