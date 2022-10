Dès l’entame de match, Ferrières met le pied sur le ballon. De l’autre côté du terrain, les locaux se montrent déjà très remuants en reconversion. Gallina, après un contrôle de la main passé inaperçu, loupe son un contre un avec Biersard. Le match est lancé et ce sont les Ferrusiens qui vont maintenant se signaler par deux fois sur des corners rapidement joués. Deux tentatives qui seront les dernières occasions de Ferrières en première période.

Malgré leur nette possession, les visiteurs sont pris à défaut par les nombreuses courses des offensifs verlainois. Mievis se retrouve trois fois en position d’ouvrir le score. Et si Biersard se montre impérial lors des deux premières occasions, c’est bien l’ancien joueur de Waremme qui manque de réalisme sur la troisième tentative. Une absence de finition que va également connaître sur une tête de Gallina parfaitement détournée par Biersard.

Au retour des vestiaires, la physionomie évolue quelque peu. Ferrières parvient à davantage se montrer dangereux aux abords de la surface adverse. Et alors que les gars de Philippe Caserini pensent ouvrir le score sur corner, l’arbitre de la rencontre annule le but de Sarr. Tout profit pour un Verlaine B qui va prendre les devants via Tamagni. Gallina manque ensuite de doubler la mise avant de rétablir la parité sur une magnifique tête décroisée dans ses propres filets. Malgré les assauts visiteurs, le score n’évoluera plus. Ferrières voit Braives lui passer devant tandis que Verlaine connaît son sixième partage de la saison.

Arbitre: Mamadi Kourouma.

Cartes jaunes: Dona Ilunga, Rafiki, Diouf, Pirnay.

Buts: Tamagni (1-0, 55e), Gallina (1-1, 66e).

VERLAINE B: Bernard, Grommen, Wera, Voss, Evrard (88e T.Parla), Dona Ilunga (65e R.Bellefroid), Franchina, Cubedo, Mievis, Tamagni, Gallina.

FERRIÈRES: Biersard, Saccio, Rafiki, Pirnay, Soumahoro, Bourard, Ben Saida, Sarr (66e Diouf), Ferron (56e Wilkin), Bruylandts, Jurdan.