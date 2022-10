Lucas Mostade (Faimes) : "Jouer à trois derrière demande beaucoup de communication"

De plus en plus, les formations à trois, ou cinq, défenseurs fleurissent dans le patrimoine huy-waremmien. Et Bertrand Marler est entré dans la danse, proposant un système de cet acabit pour contrer Wanze/Bas-Oha dimanche. « C’est quelque chose qu’on avait déjà essayé de mettre en place, mais qui avait été perturbé par des cartes rouges ou des buts vite encaissés, explique Lucas Mostade, qui découvre ce rôle de défenseur central droit. Moi, j’ai toujours été formé en 4-3-3 depuis que je suis tout petit. Et je dois bien avouer que cette nouvelle formation peut être intéressante pour contrer le 4-3-3 et amener une certaine originalité dans le jeu. Et je trouve que, même à dix, on s’est bien débrouillé. »