Le CP Liège emboîte le pas de l’ACFF: en provinciales aussi, on pourra jouer le 26 novembre

C’était dans l’air et c’est désormais officiel: le CP emboîte le pas de la D2-D3 ACFF en permettant aux clubs de provinciales de jouer le samedi 26 novembre également. Pas d’obligation donc, mais si un accord intervient entre les deux clubs qui souhaitent déplacer leur rencontre du 1er novembre, date de départ, au 26, ce sera possible d’éviter ainsi la journée feriée. "Oui, je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où l’ACFF laisse jouer le 26 novembre, nous, CP Liège, on devrait dire non, assure Marc Collard-Bovy, le président du CP Liège. Donc, oui, ceux qui le souhaitent pourront jouer à cette date-là." Une bonne nouvelle pour les clubs de la P1 à la P4. Allez, tous à vos agendas maintenant…