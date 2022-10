La décision vient de tomber: les clubs de D2 et D3 ACFF pourront jouer le 26 novembre et non le 1er

Leur souhait ? Respecter les Diables rouges qui jouent ce dimanche-là, bien sûr, mais avoir, eux, la possibilité, concomitamment, de jouer le samedi 26 en journée pour la plupart d’entre eux ou le soir pour ceux dotés d’un éclairage. Ainsi, aux dernières nouvelles, 97% des clubs francophones de D2 et D3 ACFF souhaitent disputer cette journée le samedi 26 novembre. L’argument des clubs est essentiellement qu’après la crise du Covid, ils ne souhaitent pas disputer deux matchs en trois jours en sachant que suite à une modification du règlement cette saison, ils ont déjà perdu un remplacement sur le banc de touche.

Ces arguments, l’ACFF les a entendus et les a d’ailleurs compris. Une décision est ainsi tombée en ce sens en ce qui concerne les D2 et D3 francophones. "On a bien compris la demande des clubs et les arguments évoqués, confirme Daniel Boccar, le secrétaire général de l’ACFF. J’ai redemandé, d’ailleurs, à mes membres de sonder nos clubs ces dernières heures. Il est effectivement apparu qu’une bonne majorité d’entre eux ne souhaitaient pas jouer le 1er novembre. On va donc laisser la possibilité à nos cercles de décaler ce match au 26 l’après-midi ou le soir s’ils ont de l’éclairage Attention: la seule condition qu’on va imposer, c’est qu’il y ait bel et bien un accord entre les deux clubs pour organiser le match au samedi. Si ce n’est pas le cas, alors, on maintiendra le match au 1er novembre."

Voilà qui permet désormais aux clubs, régionaux ou pas d’ailleurs, de s’organiser pour décaler leurs rencontres. Ok, mais quid des provinciales en l’espèce ? Elles peuvent, elles aussi, du coup décaler leur match au 26 novembre ? "Cette décision relève de la seule compétence des provinces et de leurs managers, insiste le Stratois Daniel Boccar. C’est donc à elles de trancher…" Tout le foot régional va-t-il être déplacé au samedi 26 novembre ? Ce sera au CP désormais, pour le foot provincial en tout cas, à trancher…