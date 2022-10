Henri Verjans, coach ad interim de Waremme

En attendant, Waremme a activé le plan A pour remplacer son coach démissionnaire. Et c’est… au sein même du club que, dans un premier temps, le Stade est allé chercher la solution, au moins jusqu’au match crucial face à Solières ce week-end. Henri Verjans et Thierry Raskin vont fonctionner en binôme. "On va voir ce que ça donne, mais oui, on va d’abord faire confiance à une solution maison, dit Henri Verjans, le manager. Après, on verra bien…"

Bairamjan ? Euh non…

Waremme est à la recherche d’un coach alors que tout le monde sait que le protégé de José Lardot, le nouveau financier wawa, se nomme Pascal Bairamjan. Lequel sera sur le banc d’en face dimanche. Du coup, le racourci est vite fait: à quand une arrivée de l’homme à la queue-de-cheval au Stade ? Une rumeur l’y envoie dès janvier, avec une grosse enveloppe pour effectuer les transferts inhérents au sauvetage d’ailleurs. D’aucuns assurent même que Pascal Bairamjan est l’obsession de José Lardot pour début 2023. "Alors, là, c’est non, je peux vous le garantir, dit le technicien de Solières fort proche de Lardot qu’il a connu jadis à Huy… et à Solières. Je me suis engagé avec Solières et sauf si on ne veut plus de moi, j’y resterai jusqu’en fin de saison. J’ai une parole et ce n’est pas du barratin. Je veux sauver le club et j’en fais une mission personnelle. " Parole d’homme, on te croit Pascal. En espérant, cette fois, que le foot ait un peu de mémoire…