Football - D3 ACFF B: Jérémie Czagiel (Huy) : "Je pensais revenir plus vite"

L’ex-Sprimontois s’en est très bien sorti face, pourtant, à des attaquants habaysiens redoutables. "Ce n’était pas vraiment une première pour moi car j’avais déjà dépanné à ce poste à Sprimont, expliquait-il. C’est sûr que mon poste de prédilection est celui de médian défensif mais, finalement, il n’y a pas de grande différence entre les deux positions. On a le jeu devant soi sauf qu’on doit moins sortir. Je souligne aussi mon excellente entente avec mon partenaire alors que c’est la première fois qu’on évoluait ensemble."

Arrivé à Huy à l’entame de la nouvelle saison, Czagiel revient de longues blessures. "J’ai été absent six mois suite à des fractures aux deux malléoles à quelques mois d’intervalle, rappelait-il. Ensuite, après cette aussi longue absence, j’ai été rapidement victime de tendinites lors de la reprise des entraînements. C’est donc la première fois que j’avais l’opportunité de commencer une rencontre. Cela aussi c’est nouveau pour moi car, les années précédentes, je n’étais quasiment jamais sur le banc mais dans le onze de base de Sprimont. Je dois reprendre du rythme mais j’avoue que je pensais revenir plus vite."

Fort de sa déjà longue expérience, celui qui a aussi joué à Solières analysait lucidement sa nouvelle équipe. "Il y a, semble-t-il, plus d’expérience et de maturité que la saison précédente. Nous formons un groupe très soudé, ce qui nous a permis d’arracher bon nombre de points depuis le début de la saison. On doit cependant encore franchir un palier dans la gestion de nos matchs. On est trop souvent en difficulté en début de rencontre. Si on y arrive, on pourra embêter beaucoup d’équipes même si l’objectif reste le maintien. "