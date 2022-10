Flémalle s’est bien réveillé

Cueillis à froid par des Clavinois ultra réalistes, les locaux ont su redresser la barre. "Le démarrage était compliqué mais nous n’avons pas paniqué. Nous aurions même pu tuer le match plus rapidement en première période" détaillait Hervé Houlmont. Tout profit pour des visiteurs qui auront pu y croire jusqu’à la mi-temps. "Il n’y a pas grand-chose à dire. On réalise une bonne entame puis après on subit la loi d’une très belle équipe" soufflait Gilbert Rentmeister.