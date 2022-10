Engis B a dû « payer pour avoir à boire... »

"Il faut cesser cette mascarade, s’énerve Xavier Lempereur, T2 momallois. L’arbitre pourri la rencontre. Ce n’est pas la première fois que cette personne siffle une rencontre pour Glons et n’est absolument pas juste. D’ailleurs, il est même venu en voiture avec le président du club adverse."

Patro Othée B 0 - Oreye B 5 (forfait)

La cause? Les joueurs devaient monter en P3 pour aider l’équipe fanion à avoir un noyau assez complet. De son côté, Oreye B se satisfait des trois points même s’ils auraient préféré la manière.

Alleur 3 - Engis B 2

"Je n’ai jamais connu ça de toute ma carrière, fulmine Éric Velghe. Mes joueurs n’avaient même pas d’eau, on a dû payer pour avoir de quoi boire... Cette mentalité était honteuse. On n’a pas su faire de feuille de match et certains de leurs joueurs devaient voir rouge à plusieurs reprises. On nous a sabotés le match." Engis B qui comptait se relancer contre Alleur, devra encore attendre son tour.

Buts: n.c.

Hognoul B 4 - Limont B 1

"C’était un match de gardien, résume Fred Saint-Rémy. Le match nul aurait été plus logique. Il y avait un bon état d’esprit."

But: Campana