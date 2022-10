Di Miceli signe le derby amaytois d’un triplé

Amay n’esquisse aucune révolte et quelques minutes plus tard, M. Derenne, du milieu de terrain, intercepte du front une relance locale ce dont profite le goleador jehaytois pour doubler la marque d’une remarquable frappe sous la transversale. Et le passeur d’avoir moins de chance que le buteur quelques minutes plus tard lorsque son envoi lobé de quarante mètres venait s’écraser sur la transversale de Lallemand qui était battu. Inexistant durant le premier acte, Amay est secoué par son coach à la pause et la reprise laisse penser que la rencontre n’est pas encore pliée lorsque Santoro pousse au fond un centre-tir de Barankiewickz mais le directeur de jeu indique une position de hors-jeu.

Ce moment de tension devant Surkijn passé, Jehay reprend progressivement le jeu à son compte et à la 58e une superbe séquence initiée par Di Miceli et relayée par M. Derenne voit David, l’autre ex Amaytois, trouver le bas du montant.

Moins en réussite que son coéquipier le flanc droit butera encore sur Lallemand à la 68 tandis que Super Mario fouettera la transversale à la 73. Et alors que Surkijn doit sortir son premier et seul arrêt du match à la 81 lorsqu’il se détend sur une frappe au poteau de Cifçi, ce sont les Amaytois, par l’inévitable Di Miceli et via une nouvelle patate surpuissante qui se loge sous la transversale, qui scelleront le score sur le buzzer. Bref, il n’y a pas eu photo ce dimanche après-midi à la Gravière.

Arbitre : M. Marangon.

Buts : Di Miceli (31e, 0-1 ; 36e, 0-2 ; 90e, 0-3).

AMAY : Lallemand, Trubia, Sprimont (71e Cifçi), Barankiewicz, Essafi, Da Fonseca (46e Santoro), Diakite, Boutachdat, Murgia (46e Bomesi), Hubert (75e Dethier), Amonaki.

JEHAY : Surkijn, Pizzinato, Leva (77e Lokola), Di Miceli, Derenne M., David, Vanhove, Volont (49e Bilali), Thirion, Derenne G. (90e Cortellini), Derwa.