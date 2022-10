Dans la douleur, les Crisnéens ont été arracher trois gros points en terres hesbignonnes grâce à un but en fin de rencontre de l’inévitable Copelli. Philippe Florkin félicitait ses ouailles. "Il y a trois semaines, on n’aurait pas gagné le match. L’équipe de Racour est solide et solidaire, il fallait aller au charbon. Maintenant, la victoire est, selon moi, logique. Je suis content de la performance de mes joueurs. "