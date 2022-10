Le début de match est à l’avantage des Sérésiens. Les locaux, plus habitués à jouer sur un terrain synthétique, combinent bien. Leur jeu est fluide et le gardien de Solières, Maxime Crahay, est rapidement mis à contribution. Après plusieurs arrêts de grande classe, le portier de 28 ans doit se retourner dans ses cages à la 23e minute. Après un corner parfaitement tiré, Noah Solheid voit sa reprise de la tête s’écraser sur le montant adverse. Pas de panique, Silini Zakaria, plus prompt que la défense solièroise, a bien suivi et ouvre la marque (1-0). Solières est sans réponse et semble amorphe en ce début de partie. À dix minutes de la pause, Guillaume Valentin est parfaitement trouvé sur le côté droit et centre en première intention. Si sa passe ne trouve pas de coéquipier, elle est en revanche déviée par Ndeon Keynes qui trompe maladroitement son propre gardien (2-0). À la pause, Solières n’a rien montré et se retrouve logiquement mené au score.

Au retour des vestiaires, la dynamique s’inverse. Les Solièrois se jettent sur tous les ballons et étouffent la jeune équipe de Seraing. Après quatre minutes de jeu en seconde période, Bartholome, parfaitement isolé dans la surface, voit sa tête échouer sur le poteau. Mais ce n’est que partie remise pour le numéro 2 de Solières. Un quart d’heure plus tard, un joli mouvement initié par Vancoppenolle se conclut par la réduction du score. Subtilement trouvé par Hanrez, Robin Bartholome se retrouve seul face au gardien. Son plat du pied ne laisse aucune chance, c’est 2-1. Le match est relancé. La suite de la rencontre se résume par un attaque-défense. Solières pousse mais ne parviendra plus à tromper la vigilance du portier adverse.

Les Soliérois se retrouvent avant-dernier au classement mais vu le niveau affiché en deuxième mi-temps, peut encore espérer quelque chose cette saison.

Arbitre: Jérome Meys.

Cartes jaunes: Kabeya, Stasse, Boukteb, Serwy, Vancoppenolle, Silini, Suray.

Buts: Silini (1-0 23e), Keynes CSC (2-0 37e), Bartholome (2-1 61e)

F.C. SERAING B: Desille, Guillaume, Augugliaro, Serwy (82e Bah), Perrey, Boukteb (Di Crescenzo 72e), Stasse (81e D’Asaro), Silini (87e Nicolay), Renzulli, Renier, Solheid.

SOLIÈRES SP: Crahay, Bartholome, Verbist, Bacanamwo, Kabeya (45e Arénate), Suray, Vancoppenole, Monin, Peisson, Hanrez, Ndeon (37e Espeel).