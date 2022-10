Warnant prend seul la tête de la D2 ACFF

Bousculés d’entrée par des Louviérois, très entreprenants et déterminés dans la conquête du ballon, les Warnantois gardaient leur calme. La panique ne les envahissait pas. Leurs éléments chevronnés maitrisaient la situation de main de maitre. Après avoir laissé passer l’orage hennuyer, les Verts sortaient de leur tanière. Une longue transversale de Fransolet de la droite offrait à Scevenels, une volée qui filait à côté du but. Dans la foulée, Mabanza, dans la profondeur, se faisait arrêter fautivement dans le rectangle. Fransolet prenait ses responsabilités (1-0). Même si les locaux semblaient prendre le dessus. Ils devaient se méfier des reconversions offensives adverses qui s’intensifiaient. Bizimana se détendait d’ailleurs au poteau sur une reprise de Jatta. Il remettait le couvert sur un excellent plongeon dans les pieds de Zenadji.

Nullement affectés par le but encaissé, les Loups sortaient les crocs à la reprise de la seconde armure. Ba et Jatta se rapprochaient du but. Ça va venir ", insistait le T1 des Noirs. Et de fait, Bizimana s’opposait judicieusement à un tir croisé de Jatta. Les visités faisaient assurément le gros dos. Mais pour repartir de plus belle. Une remontée de terrain magnifique entre Miezal, Mabanza et Scevenels se terminait par un goal salvateur sur le fil (2-0). Une fois de plus, Warnant avait fait parler sa maturité et son esprit de groupe.

Arbitre: François Krack.

Cartes jaunes: Mavuba, Ganiji ; Jatta, Lema.

Carte rouge: Luhaka (69e, 2e jaune).

Buts: Fransolet (1-0, 23e sur pénalty), Scevenels (2-0, 89e).

WARNANT: Bizimana, Oiette, Dejoie, Cavillot, Scevenels, Biscotti, Timmermans, Mavuba, Ganiji (81e Biatour), Mabanza (89eLibert), Fransolet (84e Miezal).

LA LOUVIERE CENTRE: Cremers, Luhaka, Ba, Zenadji, Nguessan (57e Mayele), Jatta, Kasri, Lubaki (62e Ouattara), Nsungu, Lema, Salem-Ngabou.