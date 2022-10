On connaît le nom du nouveau club de Jean-Marie Raucq: ce sera Tilff… Avec une vieille connaissance de chez nous comme T2…

On s’en doutait: Jean-Marie Raucq, l’ex coach à succès de l’UCE Liège, n’a pas tardé à rebondir. Dès mardi, il coachera Tilff, le deuxième de la P2B en remplacement d’Étienne Delangre. Sollicité par pas mal club de clubs ces dernières heures, normal vu son palmarès monstrueux depuis qu’il officie, le Grivegnéen va reprendre les destinées d’un club qui vise clairement la montée en P1. "C’est un chouette projet, assure-t-il. J’ai directement été séduit par ce qu’on m’a dit et j’ai le sentiment de pouvoir m’épanouir dans cette structure. On va faire du beau boulot ensemble, j’en suis convaincu." Et l’ex coach des Espagnols de clarifier une situation ambigue en début de semaine. "J’ai lu qu’Étienne Delangre regrettait que j’ai donné des conseils, il parait, au président de Tilff au moment où il était encore coach du club, recadre" Jean-Jean ". C’est archi faux. Qui suis-je pour cela ? Je suis professeur et coach scolaire et j’ai une certaine déontologie dans ma vie. Jamais je n’ai fait ça. Le président de Tilff, à l’époque, a simplement pris de mes nouvelles car j’étais souffrant, rien de plus, rien de moins. Je vous le garantis…"