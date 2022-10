Haneffe déroule dans le hall de Huy en régionale 2

Toujours à la recherche de leur première victoire, les locaux étaient déterminés à empêcher cela et à imiter leur équipe de Régionale 1 dames ayant encore conquis un beau succès 70-56 contre Herve-Battice.

Et pour un derby de cette importance, le mental pouvait clairement faire la différence, raison sans doute pour laquelle Szabo était en équipement malgré une blessure annoncée. Un lien de cause à effet ? Toujours est-il que Swolfs allait traduire ses intentions en résultat, mettant d’emblée de l’intensité dans cette rencontre. Avec Ewbank parfaitement servi dans la raquette, un Collombon parfait et la sobriété de Henrard, les visiteurs filaient à 0-8 obligeant un premier temps-mort en catastrophe du coach Jovenau.

Un break bienvenu pour lancer des locaux s’appuyant sur un Danze enchaînant cinq points alors que Jaco frappait aussi à distance pour créer la surprise en passant à 10-9 ! Une situation évidemment pas du goût d’un Renaud Leclercqs obligé de prendre à son tour un temps-mort afin de recadrer un groupe venant de laisser des lancers en route et de baisser pavillon défensivement.

Et la réaction était terrible avec la montée au jeu positive de Stassen et un Henrard connectant à nouveau. Car, si Danze tentait de ralentir l’inévitable (15-20), les Templiers claquaient ensuite un terrible 2-14 dans le sillage d’Ewbank. 17-34, le derby était déjà joué après quinze minutes car Huy avait déjà joué presque toutes ses cartes, ne pouvant, par naïveté, jamais proposer de bonnes séquences pour revenir. À l’inverse, malgré quelques ratés évitables, Collombon et les siens ne relâchaient rien pour virer à 26-43 à la pause.

Dès la reprise, avec un gros collectif, les Templiers filaient même à 35-60 après seulement quatre minutes de jeu. On craignait alors un véritable raz-de-marée et une punition pour des locaux sans solution. Mais cette dernière venait d’un passage en zone perturbant un Haneffe perdant alors toute réussite. Huy équilibrait les derniers débats pour limiter finalement la casse finale mais sans rien montrer permettant de revendiquer la victoire.

QT : 15-20, 11-23 (26-43), 19-21 (45-64), 17-20.

HUY : Bennardo 2, Chinet 7, Danze 16, Paeleman 2, Royen 13, Quinet 0, Jaco 9, Njoumegni 6, Maah 7.

HANEFFE : Berger 11, Swolfs 9, Stassen 3, Ewbank 8, Henrard 27, Kerkhofs 16, Collombon 10.