Football P1: Geer marque vite puis ferme boutique (vidéo)

Un succès finalement tombé mais un poil trop court vu le match nul des Wanzois face à Faimes finalement. C’est un des hommes en forme à Geer ces dernières semaines. Un mouvement rapide l’isole et lui permet d’ouvrir la marque après 60 secondes de jeu.

Comme souvent depuis le début de la saison, Fize est dès lors directement obligé de sortir et de pousser. Mais Geer bloque bien les tentatives assez stériles des visiteurs, sans grandes difficultés. Mieux même: les Geerois prennent une partie du jeu à leur compte. Et alors que c’est Fize qui doit égaliser, c’est Geer qui s’offre une grosse occasion trois minutes avant la pause. Bien parti à la limite du hors-jeu, Messina, très présent dans les efforts défensifs, s’offre un boulevard pour le 2-0. Mais sa tentative passe à côté alors que le but semblait ouvert. On pourrait penser que Geer, avec cette occasion ratée, s’est mis dans la difficulté et en danger.

Et, de fait, la seconde période est délicate pour les locaux. Fize prend clairement l’ascendant sur son adversaire. Le cuir ne circule pas mal dans les rangs des Villersois mais une fois arrivés devant le grand rectangle, ils peinent à mettre les Bleus en difficultés. Les occasions, sans être transcendantes, se mutiplient pour Fize qui pense tenir le bon bout. Il y a d’abord cette frappe de Licour suivie d’un gros caffouillage dans le rectangle. Il y a aussi ce coup franc de Sbaa qui lèche le poteau et le but. Ou encore ce centre de Wagemans qui trouve la tête de Licour. Laquelle passe au-dessus. Enfin, il y a ce presque ciseau de Licour, encore lui, qui se loupe juste au petit rectangle.

Mais rien n’y fait: pas de but pour Fize et ce beau viatique initial pour Geer conservé jusqu’à la dernière minute, finalement sans trop de peine. "On n’est pas là par hasard, soufflait un supporter local à nos côtés en fin de match. Le travail du coach porte tout doucement ses fruits. Et je suis sûr que ce n’est qu’un début…" Cela semble de plus en plus évident…

Arbitre: Dominique Lousberg.

Cartes jaunes: Wagemans, Philippe, Vandervost, Messina.

But: Messina (1-0 2e).

GEER: Aerts, Vandenbosch (77e Marcuccio), Bourhiss, Henquet (86e Coulon), Grosdent, Messina (89e Mulowa), Bekaert (63e Vigil-Bajo), Delvaux, Fadda, Philippe, Cokgezen.

FIZE: Firquet, Nzembo (88e Zielonka), Sbaa, Massar (46e Mayanga, 72e Wynants), Eyckmans, Reuter, Damsin, Wagemans, Vandervost, Licour, Erivelton.