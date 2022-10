Waremme-Jette: 0-4

Waremme a vécu un nouveau calvaire hier soir. Une première mi-temps sans occasion concrète de part et d’autre. En début de rencontre, Waremme et Jette se toisent, essayant de poser leur jeu. Jette vient prendre la domination dès la 25e minute de jeu et concrétise à la 45e par une tête de Morais (0-1). En deuxième mi-temps, Jette va dominer de la tête et des épaules la rencontre, imposant son jeu à un Waremme qui semble dépassé. Un nouveau penalty converti par Jette et un goal à la 92e viennent assommer les espoirs de Waremme. Score final 0-4.

Cette nouvelle défaite a conduit Steve Desart à présenter sa démission à la direction ce samedi soir. "Nous sommes à court de solution, je suis plus psychologue que coach. Je suis résigné. Alors, j’ai pris la décision d’aller voir la direction et de leur présenter ma démission. Je serai ouvert à la discussion s’ils la refusent. Cela me pourrit la vie, je dois penser à ma vie de famille et à ma vie de coach et ce n’est plus possible. Je souhaite que des bonnes choses au groupe et j’espère que la personne qui reprendra le flambeau saura les mener quelque part. Présenter ma démission n’était pas quelque chose que je pensais, même avant le match. Le football d’amusement, ce n’est pas pour moi. La mentalité n’est pas là et je ne peux pas faire de miracle."

Buts: Morais (0-1, 45e), Kragbe (0-2, 71e), Kalonji (0-3, 80e pen), El Hajjouji (0-4, 92e)

Meux-Verlaine: 0-1

Verlaine, de son côté, continue sa bonne première tranche avec ce succès 0-1 à Meux. C’est le revenant Chubaka qui a inscrit le seul but du match à 10 minutes du terme.

But: Chubaka (0-1 80e).

Namur-Stockay: 1-0

Moins de réussite pour Stockay en terres namuroises. Les gars de Manu Valoir se sont inclinés 1-0 à la suite d’un but de l’ex Soliérois Ghaddari juste avant la pause. Juste avant, les Stockalis ont eu plusieurs occasions pour prendre l’avance.

But: Ghaddari (1-0 50e).

Warnant - La Louvière : 2-0

Grâce à son groupe soudé, Waernant est sorti vainqueur d’une rencontre compliquée. Les Loups avaient faim d’un succès et mettaient la pression d’entrée. Heureusement l expérience locale gérait à merveille. Sur une percée de Mabanza, les Verts obtenaient un pénalty. Fransolet le fructifiait 1 0 23e.

A la reprise, les Louvierois remettaient la pression. Comme en première armure, les visites cadenassaient bien leur partie de terrain. Dans la dernière ligne droite, Scevenels terminait la messe 2 0 89e.

Buts: Fransolet (1-0 sur PEN, 22e), Scevenels (2-0, 89e)

Union B - Hamoir : 0-2

Victoire de l expérience sur la jeunesse. Hamoir a parfaitement géré sa rencontre surtout après avoir pris l avance. Yilmaz aurait même pu ajouter 2 buts à celui qu il a inscrit.

Buts : Messaoudi 0-1 53e, Yilmaz 0-2 80e

Seraing B 2 - Solières 1

D3 ACFF

Huy-Habay: 2-2

À la mi-temps Huy menait au score de façon immeritée tant la domination d Habay avait été spectaculaire. Par contre, après le repos Huy a équilibré les échanges mais Habay a néanmoins égalisé.

Buts: Picchietti (1-0 6e), Léonard (1-1 15e), Pollina (2-1 44e), Ansion (2-2 78e).

Provinciale 1 : la tranche pour Wanze/Bas-Oha

Faimes - Wanze/Bas-Oha : 0-0

Un nul qui suffit à Wanze/Bas-Oha

Au terme d’un match diablement fermé, les Mosans ont décroché un point qui leur permet de remporter la première tranche.

Il n’empêche, les gars de Jean-Yves Mercenier ont été surpris per l’intensité de Faimes, qui a disputé une bonne heure à 10, ce qui ne s’est pas vu.

Wanze/Bas-Oha est donc officiellement qualifié pour le tour final.

Geer - Fize : 1-0

Victoire de Geer dans le derby après un but rapide signé Messina. Fize a poussé mais sans marquer

Hombourg - Hannut : 0-0

Provinciale 2A : la tranche pour Momalle

Xhoris - Momalle : 2-0

Malgré la première défaite des Momallois, les gars de Christophe De Smedt décrochent le gain de la première tranche.

Amay - Jehay : 0-3

Jehay s’impose dans le derby 0-3. Le terrain a confirmé le classement entre les deux équipes. Jehay menait déjà 0-2 à la pause grâce à un doublé de Di Miceli aux 31et 36e. En deuxième armure Amay a cru réduire la marque via Santoro mais le but a été annulé pour hors jeu. Jehay s’est encore montré dangereux via Di Miceli et David qui trouvaient les montants de Lallemand. Di Miceli plantait un triplé à la 90e. Victoire logique des Jehaytois.

Verlaine B - Ferrières : 1-1

Nouveau partage pour Verlaine B, le sixième cette saison. Les locaux ont pourtant eu de nombreuses occasions en première période. Après le repos, Ferrières a petit à petit repris le dessus notamment dans la possession. Une physionomie qui ne verra quand même pas les visiteurs l’emporter au final.

Buts: Tamagni (1-0, 55e), Gallina (1-1, 66e),

VERLAINE B: Bernard, Grommen, Wera, Voss, Evrard (88e T.Parla), Dona Ilunga (65e R.Bellefroid), Franchina, Cubedo, Mievis, Tamagni, Gallina.

FERRIÈRES: Biersard, Saccio, Rafiki, Pirnay, Soumahoro, Bourard, Ben Saida, Sarr (66e Diouf), Ferron (56e Wilkin), Bruylandts, Jurdan.

Provinciale 3A : la tranche pour Strée

Strée - Lensois : 5-0

Quelle folie du côté de Stree! Auteurs d’un match plein, les hommes de Franck Walo ont atomisé Lensois grâce à de multiples exploits personnels, 5-0. Grâce à cette victoire, Stree passe pour un but Thisnes et remporte la première tranche.

Buts: Palluotto (1-0, 14e, 2-0, 30e), Niedt (3-0, 50e), Jusufi (4-0, 79e), Jashanica (5-0, 87e).

Provinciale 4A : la tranche pour Faimes B

Amay B - Jehay B : 1-4

Jehay B domine logiquement le derby amaytois et s’offre les Rouges facilement. Même à 10, Jehay a su se montrer dangereux.

Buts: Nardese R. (0-1 et 0-2, 26e et 40e), D’Arenzo (0-3, 53e), Praillet (0-4, 65e) et Klée (1-4, 76e).

A noter que Faimes B s’est logiquement imposé contre Strée B est s’offre ainsi la première tranche.