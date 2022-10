Waremme-Jette: 0-4

Waremme a vécu un nouveau calvaire hier soir. Une première mi-temps sans occasion concrète de part et d’autre. En début de rencontre, Waremme et Jette se toisent, essayant de poser leur jeu. Jette vient prendre la domination dès la 25e minute de jeu et concrétise à la 45e par une tête de Morais (0-1). En deuxième mi-temps, Jette va dominer de la tête et des épaules la rencontre, imposant son jeu à un Waremme qui semble dépassé. Un nouveau penalty converti par Jette et un goal à la 92e viennent assommer les espoirs de Waremme. Score final 0-4.

Cette nouvelle défaite a conduit Steve Desart à présenter sa démission à la direction ce samedi soir. "Nous sommes à court de solution, je suis plus psychologue que coach. Je suis résigné. Alors, j’ai pris la décision d’aller voir la direction et de leur présenter ma démission. Je serai ouvert à la discussion s’ils la refusent. Cela me pourrit la vie, je dois penser à ma vie de famille et à ma vie de coach et ce n’est plus possible. Je souhaite que des bonnes choses au groupe et j’espère que la personne qui reprendra le flambeau saura les mener quelque part. Présenter ma démission n’était pas quelque chose que je pensais, même avant le match. Le football d’amusement, ce n’est pas pour moi. La mentalité n’est pas là et je ne peux pas faire de miracle."

Buts: Morais (0-1, 45e), Kragbe (0-2, 71e), Kalonji (0-3, 80e pen), El Hajjouji (0-4, 92e)

Meux-Verlaine: 0-1

Verlaine, de son côté, continue sa bonne première tranche avec ce succès 0-1 à Meux. C’est le revenant Chubaka qui a inscrit le seul but du match à 10 minutes du terme.

But: Chubaka (0-1 80e).

Namur-Stockay: 1-0

Moins de réussite pour Stockay en terres namuroises. Les gars de Manu Valoir se sont inclinés 1-0 à la suite d’un but de l’ex Soliérois Ghaddari juste avant la pause. Juste avant, les Stockalis ont eu plusieurs occasions pour prendre l’avance.

But: Ghaddari (1-0 50e).

D3 ACFF

Huy-Habay: 2-2

À la mi-temps Huy menait au score de façon immeritée tant la domination d Habay avait été spectaculaire. Par contre, après le repos Huy a équilibré les échanges mais Habay à néanmoins égalisé.

Buts: Picchietti (1-0 6e), Léonard (1-1 15e), Pollina (2-1 44e), Ansion (2-2 78e).