Thomas Miezal, 746 jours plus tard

Une éternité. Voir Thomas Miezal débuter une rencontre en championnat avec Warnant dans la peau d’un titulaire n’était plus arrivé depuis 746 jours. Il faut remonter au premier match dans l’histoire des Verts en D2 ACFF, le 23 septembre 2020, et un déplacement à La RAAL pour apercevoir une trace du médian dans le onze de Stéphane Jaspart. "Ouf, oui, maintenant que vous le dites, je m’en souviens, rigole l’intéressé. On avait tenu bon avant de craquer en deuxième période." C’est juste. Les Verts s’étaient inclinés 3-0 mais n’avaient pas démérité.