Par ces mots, Franck Walo montre une nouvelle fois sa franchise. À une rencontre de la fin de la première tranche, Strée a pour bilan un exceptionnel 25/27. Mais dans cette série folle, les troupes stratoises ont pour concurrent Thisnes. Et avec deux buts inscrits en plus, les Hannutois partent favoris à l’aube de la dernière journée de cette fameuse première tranche. Dès lors, Strée ne veut pas se mettre la pression. L’objectif est clair: garder cette invincibilité à domicile qui tient depuis janvier 2020. Et les différentes absences dans le noyau des Jaune et Noir n’inquiètent pas outre mesure l’ancien portier fizois. "Nous sommes un groupe, pas simplement onze titulaires. Par rapport à Lensois, ils sont là où ils méritent d’être. Tout dépendra du rythme que l’on va mettre à l’entame de la rencontre. Si on est bien et que nous prenons le jeu à notre compte, on peut battre n’importe qui dans la série."

Malgré tout, Patrick Bonomi et Lensois restent un adversaire coriace. L’entraîneur reste sur une belle victoire contre Warnant B et veut enchaîner. "La rencontre est importante pour Strée, on le sait. Je m’attends à un match très physique, j’espère juste qu’elle se passera mieux qu’il y a quelques années en Coupe où il y avait eu de grosses tensions. " Alors, qui de Thisnes ou de Strée pour une accession directe au tour final ? Réponse aux alentours de 17h dimanche, moment où les appels risquent de fuser.

Arbitre: Philippe Godin.

STREE: Dock, A.Carlozzi, Guilmet, Niedt, Grégoire, R.Carlozzi, Jashanica, Pasquiers, Feyenklahsen, Hotton, S.Niedt, Brnardic, Della Torre, Jusufi et un joueur de P4. Izzi, Benzaktit et Mertens sont absents.

LENSOIS: Verlaine, Nando, Gombert, De Benedictis, Godfroid, Ghzyel, Boxus, Staelens, Canzian, Denayer, Grangagnage, Hougardy, Mazuy, De Voght, Landrin.