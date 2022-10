Stockay va à Namur en perdition

Privé de Gueye et sans doute de Bouhlal, Stockay va s’en aller à Namur ce samedi soir avec deux cartouches offensives en moins. "Oui, cela m’ennuie, c’est clair, glisse Manu Valoir, le T1 stockali. Mais on a des solutions dans le noyau. Puis, j’ai envie de dire que ce sera aux autres de me montrer à cette occasion que je peux compter sur eux aussi. Certains vont saisir leur chance." Dans un contexte particulier puisque Namur a perdu son T1 cette semaine et son T2 coachera ce samedi mais s’est déjà engagé ailleurs… dès lundi. "Je ne sais pas dans quelle mesure cela va impacter le match ou pas, glisse Manu Valoir. Des fois, cela booste, des fois pas. Mais j’ai vu Namur la semaine passée et c’est une belle équipe qui a de superbes joueurs. Il ne leur manque pas grand-chose pour aller chercher des points et plus de victoire. Méfiance donc…" Stockay a peut-être un beau coup à jouer…