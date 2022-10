Pas le droit à l’erreur pour Solières

Plus que jamais, Solières n’aura pas le droit à l’erreur ce dimanche. Vainqueurs lors de leur toute première sortie à La Louvière, les gars de Pascal Bairamjan restent sur trois lourdes défaites. Les Hutois n’ont d’ailleurs plus trouvé le chemin des filets depuis 270 minutes. Des statistiques inquiétantes mais à remettre dans leur contexte. "Il ne faut pas oublier que nous n’avons pas été épargnés par les blessures", commentait le coach de Solières. Face à Seraing B, avant-dernier, les Hutois ne devront pas retomber dans leurs travers. "On est conscient de l’enjeu, pointe Anthony Monin. Les entraînements se sont bien passés, on a tous envie de prouver que notre place n’est pas en fond de classement. Une victoire permettrait de nous relancer. Il y a énormément de qualités au sein du groupe. Malheureusement, pour l’instant, le ballon ne tourne pas vraiment en notre faveur." Qu’importe la manière, Solières à l’obligation de l’emporter chez les Métallos, d’autant que Waremme recevra Jette, samedi soir. Un autre match de la peur.