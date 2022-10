Les Braivoises apprennent vite et bien

Une équipe née juste avant la crise sanitaire qui rayonne à peine trois ans après. C’est la belle histoire de celles qui se font appeler les Gazelles braivoises. Après une saison presque blanche, les Sang et Or ont appris énormément lors de leur première réelle année en championnat. "Le but, c’était d’abord de créer un groupe solide. De mon expérience, je sais que dans le foot féminin, la communication est réellement la c lé" explique Cécile Ibanez, T1 et ancienne joueuse du Standard Femina.