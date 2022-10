Bouhriss-Sbaa, le duel des « néo »

1. Samir Bouhriss, Kevin Sbaa, savez-vous à quelle place au classement se situe l’équipe adverse et combien de points séparent les deux équipes ? /2

S.B. : 3e et ils ont 18 points, soit trois points d’écart. 2/2

K.S.: 2e et 3 points: ils ont 21, nous 18 points. 2/2

2. Dans quelles couleurs évolue traditionnellement à domicile l’équipe de votre adversaire ? Attention, il faut être complet pour avoir le point. /1

S.B. : rouge et blanc, je vais dire. 0/1

K.S.: bleu. Je l’ai vu dans le journal. 1/1

3. Qui, dans l’autre camp, est le meilleur buteur de l’équipe ? Attention, il faut prénom et nom pour prendre les deux points/2

S.B. : je ne connais aucun joueur sauf Matafadi. (Quand on lui donne la bonne réponse) Je le savais… 0/2

K.S.: à part le gardien, je ne connais pas assez Geer, sorry. 0/2

4. La saison passée, ce derby avait accouché d’un succès. En faveur de qui et quel fut le score ? /2

S.B. : victoire de Fize 0-2. 2/2

K.S.: je pense que c’est 0-2 ou 1-2, han, j’hésite. Allez, je vais dire 1-2. 1/2

5. Citez trois joueurs d’en face qui sont dans le noyau pour cette saison 2022-2023. /3

S.B. : trois joueurs, c’est beaucoup ça. Mais, du coup, je vais dire Licour, Matafadi et, ah ben oui, Khune. 3/3

K.S.: Aerts, Vigil Bajo et ? Non, je ne sais pas plus, désolé. (Quand on lui annonce sa défaite) Bon, ben, on gagnera dimanche alors (rires). 2/3