4 sur 4 pour Comblain après un nouveau succès

Duel au sommet ce vendredi dans la salle de Comblain entre deux équipes invaincues dans ce championnat. Une rencontre positivement débutée par des locaux voyant Rondoz puis Princen frapper derrière la ligne de 6m75 et prendre le commandement de la rencontre. Malempré faisait de même dès le début du 2e quart alors que Rondoz puis Collard continuaient ce festival, faisant monter l’avance à la pause avec une attaque de feu: 54-42. Avec Matisse puis L’hoest en force pour entamer la 2e période, les locaux gardaient la main mise sur la rencontre même si Flenu ne lâchait rien. Houdart exclu, les visiteurs avaient moins d’impact offensif même si la barre des 19 points n’était plus là à 7 minutes de la fin: 76-67. Il fallait garder son calme pour concrétiser le travail préalable et Comblain n’allait pas faillir.