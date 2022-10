Waremme toujours en quête de confiance

Un portier qui n’a jamais énormément de travail, mais qui ne peut souvent que constater les dégâts. "Moralement, ça va et on n’a pas non plus de pression. On manque juste un peu de confiance, précise l’Espagnol. Mais quand je vois commence le groupe travaille, semaine après semaine, c’est difficile de ne pas encore avoir connu la victoire. Mais je suis certain que cela va nous rapporter des points. "

Un discours connu du côté du Stade Leburton. Et pourtant, le déclic se fait attendre, les semaines passent et la situation de l’équipe n’est guère reluisante. "Franchement, dans ma carrière, c’est ma plus longue période sans gagner de match, avoue Adrian Murcia. Mais je reste confiant. Quand j’étais en Islande, nous avons passé une bonne partie de l’année dans une position de descendant avant de nous sauver lors de la dernière journée. L’année dernière, Verlaine a aussi connu une période compliquée avant de relever la tête. J’attends simplement que notre bonne période arrive et qu’on en profite le plus longtemps possible."

Et cela passe peut-être par un succès face à une équipe de Jette qui n’est guère mieux lotie avec seulement six unités, soit trois de plus que les Wawas. "Les gens sont conscients que ce n’est pas assez, qu’ils doivent donner plus et qu’ils peuvent le faire, explique Steve Dessart. On a énormément travaillé sur la confiance. C’est juste ça car ils ne peuvent pas avoir perdu leur football comme ça. On le sait, il faut aller chercher cette première victoire. Mais à force de le répéter, on peut être pris par l’enjeu. Ce n’est que du foot et nous ne sommes pas la première équipe à faire un mauvais début de saison. Des points, on en prendra. Mais pour cela, il faut que les gars prennent leurs responsabilités. Car cette rencontre est importante pour les deux équipes."

Car, en cas de défaite, la situation de Waremme pourrait devenir encore un peu plus inquiétante que ce qu’elle n’est déjà.

Arbitre: Loic Theunis, assisté de Nicolas Picman et Mostapha Chakouath.

WAREMME: L’ensemble du noyau est sélectionnable. Seul Angiulli (doigt) est incertain.