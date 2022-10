Waremme, pilier du Challenge Henri Bensberg

Ce que confirme Yves Legros, le président du Team Cycliste Hesbaye, qui organise la manche de cyclocross de Waremme. "Nous organisions déjà des petites épreuves d’amusement, de découverte, avant notre entrée au Challenge, se rappelle-t-il. Il s’agissait des prémisses de ce que connaissons actuellement. À l’époque, il y avait par exemple un vélo de cyclo-cross sur une vingtaine de VTT."

Pour rappel, pour les plus jeunes et les élites 3, il est possible de disputer ces épreuves sur un mountainbike si on ne dispose pas d’un vélo de cyclo-cross. Depuis, la différence s’est nettement atténuée entre les deux types de monture. "Depuis le début du challenge, nous en serons à notre quatrième endroit différent. Nous irons cette fois à Grand-Axhe. Ce sera tout plat, dans les prés, même s’il y a une portion en faux plat sur la route. Mais nous ferons des aménagements pour que cela soit bien."

La réponse de Christian Gilon n’a pas tardé: "Nous n’en doutons pas, cela a toujours été le cas." Rendez-vous le 18 décembre !