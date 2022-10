Une première sortie de gala pour Comblain

Une bataille tactique et défensive pour tenter de réussir la passe de quatre avant d’aller à Aarschot. "À domicile, on ne se cache pas, on veut rester invaincu. Cela passe donc par un gros match ce vendredi. On a pris tout le positif de ce qui s’est passé à Pepinster tout en tentant encore d’améliorer ce qui n’a pas été. Bref, on continue à avancer en concernant tout le monde car on sait que le championnat sera long."

En panne de réussite à Pepinster, Comblain espère évidemment ne pas revivre une telle mésaventure.