C’est désormais devenu une tradition bien ancrée dans la saison pongistique. À la fin du championnat, les joueurs les plus réguliers de leurs séries respectives (NDLR: les six premiers de la Nationale à la P3 et les douze premiers de la P4 à la P6) sont appelés à disputer le Top 6 – Top 12 Huy-Waremme.

Événement incontournable pour tous les férus de la petite balle blanche, le Top 6 – Top 12 est l’occasion de se retrouver pour fêter la fin de saison dans la bonne humeur. Et désigner le joueur le plus régulier dans chaque division. La saison dernière, après deux ans d’absence en raison de la pandémie de coronavirus, la compétition s’était déroulée pour la première fois au sein du hall omnisports de Hamoir, sous la houlette de Martial Paulus.

Vous souhaitez accueillir cette année le Top 6 ou Top 12 Huy-Waremme, voire les deux ? Si c’est le cas, manifestez-vous à l’adresse suivante: thomas.bastin@lavenir.net

Les candidatures sont ouvertes durant quelques semaines. Pour rappel, chaque vendredi, les différents classements du Top 6 – 12 sont publiés dans votre gazette, ainsi que sur notre site web dès le jeudi.