Pour vaincre Kain, Waremme devra compter sur sa défense de fer

En effet, ces promus ont commencé la saison en force avant de subir un coup d’arrêt avec leur revers surprise, dimanche, dans la salle du RB Ans, qui n’avait aucune victoire au compteur. Mais, face à l’envie de Dumont, Derison et Mossay, l’ASTE s’est incliné sur le buzzer. "Ce n’est donc pas la meilleure nouvelle pour nous, souriait un Angelucci qui se doute que la semaine a été compliquée chez son adversaire. On a dû sérieusement recadrer les choses en interne et l’état d’esprit sera tout autre au moment de les recevoir. Ce sera à nous à faire avec. On a bien travaillé et je suis persuadé que le groupe a franchi un cap mental lors de la victoire à Cointe. Collectivement, tout le monde a trouvé sa place et sait comment apporter sa pierre à l’édifice. Je compte sur cette même implication, cette même application et cette même envie défensive tout au long de la saison. Si on arrive à afficher cela, on proposera de belles choses, peu importe les résultats au terme des rencontres. Maintenant, il est clair que j’ai envie de continuer à véhiculer un message défensif car, quand on est fort derrière, on peut tout construire. On est la meilleure défense de la série et j’espère le rester ".

Le coach pourra compter sur l’ensemble de son noyau pour cette rencontre. Enfin presque. "Gaudoux est encore un peu juste et j’espère ne pas devoir faire appel à lui. Il sera en équipement mais j’aimerais encore le préserver d’autant qu’on a un week-end de repos ensuite. Nous allons au-devant d’un match compliqué face à une véritable équipe. On ne voit pas l’individu à Kain, c’est un bloc, un collectif des deux côtés du terrain. En attaque, personne ne crève l’écran mais ils sont tous capables de mettre dix points. C’est difficile à défendre ! Derrière, ils jouent tous les uns pour les autres et ce sera compliqué de les faire bouger. Puis, physiquement, c’est aussi un bloc avec tout le monde à 190 centimètres ou plus. Du physique qu’il faudra tenter de contrôler de manière intelligente."