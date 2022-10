Dans une saison, il y a des rencontres plus importantes que d’autres. Celle de ce dimanche aura forcément une saveur particulière pour les clubs d’Amay et Jehay. "Ce sera effectivement la fête", pointe Claude Bolly, le coach amaytois.

Il risque d’y avoir pas mal de monde dans les travées du Stade de La Gravière, d’autant que les deux équipes premières, qui évoluent en P2, s’affrontent aussi. "Mes joueurs ont conscience de l’enjeu. On veut impérativement prendre les trois points", commente Sébastien Pacolet, le mentor jehaytois.

La deuxième formation jehaytois connaît une période compliquée, après avoir signé un démarrage en trombe. "On n’est pas encore prêt à être champion, reconnaît le T1. Ce derby arrive au bon moment pour relancer la machine surtout que la semaine prochaine, on joue contre Faimes. Si on veut rester dans le Top 5, qui reste le principal objectif, on doit l’emporter."

Pour Amay B, le constat est sans appel. "Le championnat ne répond pas aux attentes, déplore Claude Bolly. Avec seulement 1 point, le moral n’est pas vraiment au beau fixe, même si l’ambiance reste bonne au sein du groupe. Si j’ai pensé à démissionner? Oui. Pour l’instant, j’ai encore la confiance du groupe et de mon staff mais je n’accepterai pas que cette situation continue encore quelques semaines."

Entre les lignes, on comprend que Claude Bolly ne restera plus des lustres à la barre du navire amaytois. Sauf si la mentalité de ses joueurs change. "J’attends une réaction dans le chef de mes gars ce dimanche. Peu importe le résultat, je veux qu’ils se battent durant nonante minutes." Le message est passé.

Arbitre : encore à désigner.

AMAY B : tout le noyau est disponible.

JEHAY B : Pacolet (entorse) est absent. Le reste du noyau est disponible.