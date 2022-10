P2A : Un retour à Amay sous la tunique... jehaytoise pour Timothy David

Mais n’allez pas croire que l’ancien capitaine d’Amay reste insensible à son retour en bord de Meuse. "C’est sûr que ça reste un match particulier. J’avais surtout peur de me blesser avant parce que je ne voulais pas louper ce retour dans un endroit où j’ai tout vécu."

Notamment de nombreux derbys, toujours âprement joués entre les deux clubs de la commune d’Amay. "Au vu du classement, on part peut-être légèrement favori mais ça reste un derby donc tout peut arriver " concluait Timothy David.

Car, en face, après avoir surpris Braives et Momalle, les gars de Grégory Dufer comptent bien l’emporter à domicile. "On monte réellement en puissance. Il n’y aura pas de match nul possible, c’est la victoire ou rien" martelait Nassim Boutachdat, qui a repris le rôle de capitaine laissé vacant par Timothy David.

Un succès qui serait acquis au nez à la barbe de quelques anciens Amaytois. "C’est vrai que les gens parlent beaucoup du retour de Tim, mais il ne faut pas oublier que Mario, Audric et Florian (NDLR: Di Miceli, Vitoux et Bodart) étaient aussi parmi nous l’an passé " temporisait le défenseur central.

Et justement, qui saura le mieux se jouer des lacunes de l’autre ? "C’est à double tranchant parce qu’on les connaît très bien personnellement mais eux savent peut-être davantage comment nous jouons collectivement" nuançait Nassim Boutachdat.

Bien malin celui qui a la réponse à la question. Mais les 20 ans de club de Timothy David pourraient bien faire pencher la balance. Réponse ce dimanche.