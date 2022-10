Marseille Wanze trône en tête de la D3C

Se sauver le plus rapidement possible. Tel était l’objectif des Sucriers fin de l’été. Force est de constater qu’à ce rythme-là, Honay et consorts passeront l’hiver bien au chaud. Après leur victoire à domicile face à Aubel, les Wanzois occupent maintenant seuls la tête de leur division. "Cela vient vraiment récompenser l’ensemble du groupe, abonde Axel Delhalle. D’autant plus qu’on ne visait absolument pas ça il y a quelques semaines. C’est néanmoins plus agréable de se sauver en regardant vers le haut. "