Lorenzo Dago (Verlaine) l'assure : « Les deux semaines qui arrivent vont déterminer notre place en fin de saison »

Pour éviter de gamberger, les Taureaux devront engranger des unités sur la pelouse de Meux. Loin d’être une sinécure, d’autant que les gars de Marc Segatto ont été battus à deux reprises par les Namurois l’année dernière. "On avait concédé trois penaltys (NDLR: deux à l’aller, un au retour), se souvient le défenseur. Meux n’est pas à sa place au classement, ça joue vraiment très bien. Si on veut prendre quelque chose, on devra hausser notre niveau notamment sur le plan physique."

Auteur d’un début de championnat canon avec 100% de temps de jeu, le joueur de 24 ans a encore pris en maturité. "Oui, je me sens vraiment bien. Cette saison, le groupe est davantage étoffé avec beaucoup de qualité. Tu es obligé de te donner à 200% si tu veux avoir ta place dans le groupe, glisse Lorenzo Dago avant d’évoquer les prochaines échéances. Les deux semaines qui arrivent vont déterminer notre place au classement en fin de saison. Si on parvient à faire un 6/6 face à Meux et Dison, Verlaine se classera dans la colonne de gauche." Chiche ?

Arnaud Soors.

VERLAINE : Doyen est incertain, le reste du groupe est disponible.